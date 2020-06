A lo largo de sus 35 años de historia, Studio Ghibli se ha encargado de regalarnos un sin fin de historias llenas de aprendizaje y magia, es por ello que no resulta nada extraño que cualquier mercancía inspirada en su filmografía se convierta rápidamente en un objeto de deseo entre la multitud, y estas nuevas playeras vintage de la marca de ropa japonesa GBL no son la excepción.

En esta ocasión, el mítico estudio nipón colabora con la marca de apparel de Tokio para entregar una colección de 22 playeras que incluyen algunos de los personajes y gráficos más famosos de 9 largometrajes de la filmografía de Studio Ghibli: Nausicaa of the Valley of the Wind, Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Porco Rosso, Whisper of the Heart, Princess Mononoke, Spirited Away y Arrietty.

Las 22 playeras se ofrecen en una amplia variedad de colores con gráficos eclécticos de inspiración vintage. Las piezas presentan personajes tan queridos de Ghibli como Jiji de Kiki’s Delivery Service, No-Face de Spirited Away y los lobos y criaturas del bosque de Princess Mononoke.

La línea completa de camisetas de Studio Ghibli ya está disponible y se puede comprar en la tienda en línea de GBL por ¥ 4,880 yenes (aproximadamente $45 dólares) cada una.