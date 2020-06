The Ed Sullivan Show es considerado como uno de los programas de variedades nocturno más importantes de los Estados Unidos, y famoso a nivel internacional por haber albergado la primera presentación de The Beatles en televisión. Sin embargo, a lo largo de su 23 años de existencia contó con la participación de otras leyendas musicales, y el día de hoy, ya puedes disfrutar de algunas icónicas presentaciones de manera digital.

El recién inaugurado canal en YouTube de The Ed Sullivan Show ha publicado su primer ronda de actuaciones legendarias y ya puedes disfrutar de Marvin Gaye interpretando “Take This Heart of Mine” en 1966, “Good Vibrations” de The Beach Boys en 1968, la actuación de Neil Diamond en 1969 con el tema “Sweet Caroline”; y The Jackson 5 con “Stand!” de 1969. También hay clips con The Supremes, The Temptations y Gladys Knight & The Pips.

Durante los próximos tres años, se agregarán miles de videos adicionales al canal, incluidos clips con The Rolling Stones, The Doors, Stevie Wonder y Elvis, así como apariciones de Rodney Dangerfield, Richard Pryor, Carol Burnett, George Carlin, y más. Muchos de estos videos se mejorarán digitalmente en alta resolución antes de ser publicados.

The Ed Sullivan Show es el programa de variedades más antiguo de la televisión. Se emitió los domingos por la noche durante 23 años ininterrupidos.