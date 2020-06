El pasado 5 de junio se llevó a cabo en la localidad de Cluj, Rumania, el Form Day, considerado como el primer festival musical realizado bajo los nuevos lineamientos de esta “nueva normalidad”. El cartel contó con la participación de importantes artistas como Apparat, Solstafir y This Will Destroy You.

El encargado de retratar esta nueva dinámica de entretenimiento en vivo en tiempos de pandemia fue el fotógrafo Nicu Cherciu, quien a través de su lente logró capturar la esencia del evento, que naturalmente, incluyó todos los lineamientos de higiene y seguridad pertinentes.

Los asistentes al Form Day utilizaron caretas y/o cubrebocas en todo momento, además de que presenciaron el evento desde sus asientos, que por supuesto, mantuvieron una sana distancia de 2 metros entre cada individuo. Se realizaron controles de temperatura a la entrada, y se contó con insumos de sanitización.

Indudablemente, se trata de una nueva e insólita manera de consumir música en vivo y que muy probablemente marcará la pauta para el regreso de los festivales musicales más importantes del globo.