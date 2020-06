Este año, My Chemical Romance tenía grandes planes de recorrer el mundo con su nueva gira de reunión, pero gracias al Coronavirus, Gerard Way y compañía han tenido que suspender su agenda de conciertos, la cual ya se había extendido a países como Australia, Japón, Inglaterra y Rusia.

Sin embargo, es posible que los fans de My Chemical Romance no se queden este año con las manos vacías, ya que recientemente surgió un reporte el cual revela un posible lanzamiento especial de la banda.

De acuerdo con un usuario de reddit, la compañía de juguetes coleccionables Funko estaría trabajando en el lanzamiento de una nueva figura de My Chemical Romance, misma que estaría inspirada en Gerard Way y su outfit de 2010, de cuando el grupo lanzó el álbum Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys.

La nueva figura, supuestamente filtrada en Internet hace pocos días, muestra una versión cabezona de Gerard Way con todo y su emblemático cabello rojo, sus pantalones blancos e incluso su icónica pistola en mano.

La nueva figura de Funko de My Chemical Romance aún no es oficial, y ni la banda ni la compañía de juguetes han emitido ningún comunicado al respecto. Pero hay que estar pendientes, ya que según la filtración, esta figura será lanzada en exclusiva en Hot Topic.