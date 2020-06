Danielle Bregoli, mejor conocida (actualmente) como Bhad Bhabie ha ingresado ha sido ingresada en un centro de tratamiento para recibir apoyo profesional, con el objetivo de atender y resolver algunos problemas personales.

De acuerdo con un corto mensaje compartido en sus redes sociales, personas cercanas a la joven rapera han compartido que “Danielle ha estado trabajando duro durante los últimos años y tomó una decisión positiva de tomarse un tiempo libre muy necesario para atender algunos problemas personales, durante las últimas semanas, estuvo en un centro de tratamiento recibiendo y continuando recibiendo apoyo profesional”.

El comunicado, el cual puedes leer a continuación, concluye con que “ella ama a sus fanáticos y ha prometido regresar mejor y más saludable que nunca. Por favor, respeten la privacidad de ella y sus familias en este momento”.

¿No recuerdas quién es Danielle Bregoli? Con todo gusto te ayudamos a refrescar la memoria. Danielle es una joven rapera de 17 años que interpreta sus canciones de hip hop y trap bajo el nombre de Bhad Bhabie. Actualmente, cuenta con más de 20 millones de seguidores en redes sociales.

Sin embargo, la controversial joven originaria de Florida se hizo famosa en 2016 con su aparición en el programa de televisión del Dr. Phill, gracias a su distintiva frase “cash me outside, how ‘bout that?”.

De hecho, Danielle ha logrado llegar a los titulares de noticias en múltiples ocasiones debido a su controversial comportamiento y a sus recurrentes enfrentamientos y problemas sociales; como su enfrentamiento con Iggy Azalea en el Fashion Nova X Cardi B en Los Ángeles o su enemistad con Skai Jackson, la estrella de Disney.