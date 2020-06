Si te consideras fanático del trip hop, entonces no querrás perderte Welcome to Portishead, el documental dirigido por Pascal Signolet y que habla sobre los primeros años en la trayectoria del grupo originario de Bristol, así como del proceso creativo detrás de los dos discos que lanzaron en la década de los noventa: Dummy de 1994 y su homónimo de 1997.

La película documental resalta la importancia que supuso la llegada del trío compuesto por Geoff Barrow, Beth Gibbons y Adrian Utley, y la manera en la que introdujeron una nueva manera de hacer música electrónica, alejada de los estereotipos frenéticos y agitados de su contraparte comercial.

“Las apariencias engañan y lo único que me gustaría es que la gente se diera cuenta de cómo me veo riendo”, se puede escuchar decir a Beth Gibbons sobre las canciones que los catapultaron al éxito, que además de destacar por su seductor ritmo, también lo hicieron por la infinita melancolía plasmada en sus letras.

Welcome to Portishead incluye entrevistas con los integrantes del grupo, así como interpretaciones en vivo con gran parte del material grabado en febrero de 1998 en París, con motivo del concierto que el conjunto ofreció en la Sala Zenith de la capital francesa.