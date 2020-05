Han pasado 5 años desde la última vez que Pearl Jam visitó la capital del país para entregar un maratónico recital que incluyó más de 30 canciones de toda su discografía, así como cortes del que, en aquel entonces, era su más reciente material de estudio, Lightning Bolt (2013).

La CDMX fue el gran broche de oro con el que la banda liderada por Eddie Vedder concluyó su Lightning Bolt Tour, luego de haber visitado otras importantes ciudades latinoamericanas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia.

“Estamos muy a gusto. Lo mejor es que ustedes canten. Muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenidos a la última noche del tour, estamos felices de tocar el último show en la Ciudad de México, ¿están todos bien? Aquí vamos”. Esas fueron las primeras palabras que dijo Vedder (en español, leídas de un trozo de papel) antes de comenzar el show.

La noche arrancó con “Pendulum”, uno de los temas de Lightning Bolt seguida de algunos clásicos de su discografía como “Release” y “Why Go”. El concierto, que se extendió por espacio de tres horas, continuó con una dinámica similar: entre grandes favoritas y nuevos sencillos.

Por supuesto, la velada estaba puesta para ofrecer algunos covers. El primero de ellos fue a “I Want You So Hard” (Boy’s Bad News)” de Eagles Of Death Metal, quienes en ese mismo mes se habían enfrentado a los ataques terroristas del Teatro Bataclán en Francia, en donde lamentablemente fallecieron 90 personas.

“Después de los ataques de París, sentimos que esta canción tenía que ser tocada. Por favor, enciendan sus celulares y canten con nosotros en memoria de las víctimas”, le dijo Eddie Vedder a la multitud.

Luego de su propia versión de “Imagine” de John Lennon y “Comfortably Numb” de Pink Floyd, el concierto concluyó con “Yellow LedBetter”, y claro, con la ya clásica “lluvia de vasos” que vivimos en todo su esplendor durante la visita anterior de la banda, en noviembre del 2011.

Abajo puedes revivir la mágica noche de Pearl Jam en el Foro Sol de la Ciudad de México en noviembre de 2015, con un video asombrosamente editado con imágenes de distintas cámaras y con el audio original de la consola. ¡A disfrutar!