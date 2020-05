Jehnny Beth, la talentosa líder de Savages ha estrenado “Heroine”, cuarto sencillo de lo que será su material debut como solita, To Love Is To Live, que se encuentra a punto de concretar su lanzamiento este próximo 8 de mayo a través de Arts & Crafts.

Han pasado ya 4 años desde que Savages decidió entrar en una pausa indefinida, tiempo que la intérprete de 35 años de edad invirtió en su naciente carrera como solista. Sobre su álbum debut, Beth aseguró que sería “una mezcla de luz y oscuridad, duro y suave” y líricamente hablaría sobre “auto-reclamo, sexualidad límite y todo aquello que nos hace humanos”.

“Heroine” ciertamente le hace honor a las palabras de su compositora, pues es una oda a la confianza y empoderamiento personal.

“A veces buscamos modelos a seguir y ejemplos a seguir, sin darnos cuenta de que la respuesta puede estar oculta dentro de nosotros” concluyó Beth.

To Love Is To Live será el primer trabajo de Jehnny Beth desde que se unió a Johnny Hostile para el soundtrack del documental XY Chelsea el verano pasado.

El nuevo álbum contará con colaboraciones de Romy Madley Croft de The xx, el actor de Peaky Blinders, Cillian Murphy, y Joe Talbot de IDLES. Los productores contribuyentes son Flood, Atticus Ross de Nine Inch Nails y el propio Johnny Hostile.