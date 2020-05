El día de ayer, Lunes 4 de mayo, Chino Moreno ofreció una entrevista a distancia conducida por Zane Lowe para su programa de radio por Internet en Beats 1 de Apple Music.

A lo largo de casi una hora de plática, la entrevista entre Chino Moreno y Zane Lowe abarcó tres temas principales, los cuales incluyeron los aniversarios de Diamond Eyes y White Pony, la música que Chino escucha hoy en su aislamiento y, el más importante, el nuevo álbum de Deftones.

Sobre este último tema, Chino Moreno ha confirmado lo que durante meses se ha estado especulando, ya que el propio líder de Deftones compartió que la banda quería lanzar su nuevo álbum este verano, pero el coronavirus ha provocado un cambio de planes.

No lo hemos discutido tan profundo más que teníamos planeado que saliera este verano. Pero no parece que podremos salir (de gira) para promocionarlo en el verano. Así que, ¿hace sentido lanzarlo si no puedes promocionarlo? Tal vez. Tal vez no. No lo sé. Pienso que esto es algo que tendremos que resolver lo antes posible. Pienso también que hoy nuestra cabeza está solo en terminarlo y asegurarnos de que sea algo grandioso. Y luego ver que pasa.