La cadena de televisión HBO ha liberado el primer avance oficial de Lovecraft Country, su nueva serie original basada en la novela del mismo nombre publicada por Matt Ruff en 2016.

En resumen, la serie (así como la novela) explora el complejo universo cósmico de H. P. Lovecraft y lo combina con la problemática racial en los EE. UU. durante las leyes de Jim Crow de los años 1830’s.

J. J. Abrams produce esta nueva serie de horror cósmico en compañía del director emergente Jordan Peele, y entre ambos reúnen un gran currículum del género, con películas como Cloverfield, Get Out, Us y BlacKkKlansman.

Lovecraft Country se estrena en agosto próximo y su primera temporada (la única confirmada al momento) contará con 10 episodios. Mira a continuación el primer trailer oficial.