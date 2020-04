Linkin Park, el veterano grupo de rock y nu metal, entró en una etapa gris después de la triste pérdida de Chester Bennington (su principal miembro), quien falleció en 2017. Sin embargo, el grupo nunca hizo declaraciones sólidas sobre el futuro de la banda sin Chester Bennington, hasta el día de hoy.

Fue justo el bajista del grupo, Dave Farrell, quien en una reciente entrevista a distancia a través de Zoom compartió un poco de información sobre el estado actual de Linkin Park y reveló que la banda ya trabaja en nueva música para un posible nuevo álbum.

En dicha entrevista, Dave Farrell compartió que ha tenido algunas videollamadas a través de Zoom con sus compañeros de banda, en los cuales han compartido nuevas ideas para su nuevo material, pero debido a la situación de la pandemia no han podido lograr mucho avance.

Nosotros, con la banda, hemos estado escribiendo y haciendo música desde antes de que todo esto empezara, así que casualmente en este punto estamos haciendo reuniones de Zoom para almorzar juntos y saludarnos, también trabajamos un poco desde casa, armando ideas.

Mira a continuación la entrevista de Dave Farrell donde habla sobre las nuevas ideas de Linkin Park para un nuevo álbum de estudio, el primero de la banda sin Chester Bennington.

Linkin Park lanzó su último álbum de estudio titulado One More Light en 2017 del cual se desprendieron los sencillos “Heavy”, “Talking to Myself” y “One More Light”.