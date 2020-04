Disney acaba de anunciar que para aquellos que formen parte de su plataforma de streaming, Disney+, la tercera y última película en la pasada trilogía de Star Wars, The Rise Of Skywalker, estará disponible en el catálogo a partir del 4 de mayo.

¿Y por qué en esta fecha? Como muchos fans de Star Wars saben, el 4 de mayo es el día internacional de Star Wars por la pronunciación del mismo en inglés y el juego de palabras que se forma con la frase “may the force be with you” a “may the 4th be with you“.

Curiosamente, ese mismo día se estrenará el documental sobre ‘The Mandalorian‘, mismo que describirá el paso por paso del proceso creativo para generar esta exitosa serie que hoy por hoy, tiene a todos los fans ansiosos por su segunda temporada, misma que se estrenará en octubre de 2020.

Star Wars: El ascenso de Skywalker planeaba salir en físico este mes de abril. Sin embargo, a causa de la pandemia y todas las consecuencias de la misma, esto se retrasó. Pero para algo existen las plataformas de streaming y Disney tiene este asunto solucionado.