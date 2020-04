El pasado Viernes 24 de abril, Deftones presentó tu tercer livestream en Twitch y en esta entrega pudimos ver del otro lado de la pantalla al mismo Chino Moreno (líder de la banda) con un DJ set desde la comodidad de su casa en los EE. UU.

El livestream de Chino Moreno fue transmitido por Twitch (igual que las pasadas entregas con Frank Delgado y Sergio Vega, tecladista y bajista de Deftones, respectivamente) e incluyó más de 20 canciones que sonaron a lo largo de casi una hora y media, en la cual más de 5 mil personas estuvieron conectadas de manera simultánea.

Y bueno, la selección de Chino Moreno para su playlist de cuarentena incluye música ecléctica que va desde Toro y Moi, Airhead y SBTRKT hasta Blut aus Nord, Will Haven y The Art of Noise. Es decir, el líder de Deftones exploró muchos terrenos de la música, desde el indie pop moderno hasta el doom metal underground.

Lo más importante de este asunto es que Chino Moreno publicó la lista de canciones de su livestream en Spotify y abajo la puedes escuchar, en el mismo orden en el que fueron reproducidas a través de Twitch el pasado Viernes.

Playlist de Chino Moreno para la cuarentena