El pasado Viernes 24 de abril, The Killers dieron finalmente su esperado livestream (originalmente programado para el Sabado 18 de abril), en el cual aparecieron Brandon Flowers y su compañero de banda Ronnie Vannucci para ofrecer una sesión de preguntas y respuestas con todos sus fans, así como para “echarse” un par de canciones ante la cámara.

Uno de los momentos más destacados del livestream de The Killers fue cuando el dúo compartió con todos sus fans una canción más de su próximo álbum de estudio, Imploding the Mirage, titulada “Dying Breed”. Y como todo lo que Internet toca permanece para siempre, pues a continuación puedes escuchar esta nueva canción de The Killers.

Además del estreno de “Dying Breed”, The Killers también mostraron apenas 30 segundos otra nueva canción titulada “My Own Soul’s Warning”.

Al momento, Imploding the Mirage, el nuevo álbum de The Killers, no tiene fecha de salida debido a la situación por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.