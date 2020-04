Cada día de la cuarentena, se suman más y más compañías para ayudarnos a sobrellevar el encierro a causa del coronavirus COVID-19; y el día de hoy, la cadena internacional de series y películas HBO anunció que pondrá gratis gran parte de su catálogo, por lo menos durante el mes de abril.

La movida es muy simple. Lo único que debes hacer es ingresar al sitio de HBO Latinoamérica en www.hbolatam.com, registrarte y escoger uno de los contenidos que no tienen costo, entre los cuales están las series Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider, Watchmen (!), The Sopranos (!!!) y Sex and the City.

Como dijimos, este noble gesto de HBO para todos los latinoamericanos estará vigente durante el mes de abril, y no sabemos si se extenderá hasta mayo o incluso más, ya que todo dependerá de la evolución de la pandemia por el coronavirus COVID-19.