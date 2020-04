¿Esta cuarentena ya te cansaste del catálogo, en su mayoría comercial, de Netflix? ¿Ya te aburriste de tantos conciertos en live streaming? ¿Te gusta el cine de culto pero no encuentras ningún catálogo digno de repasar durante horas? Entonces, esta noticia es para ti.

Conoce la plataforma de streaming Cineteca Para Raros, autodenominada como un lugar con “cine alternativo para ver online totalmente gratis”, y vaya que su catálogo llamará la atención hasta del cinéfilo más exigente.

Cineteca Para Raros es una plataforma montada en Tumblr, con una larga lista de títulos de culto, entre los cuales destacan The Juniper Tree de 1990, Buffalo 66 de 1998, Labyrinth de 1986, el clásico animado Persepolis de 2007, Gozu de 2003, Lost in Translation de 2003 y Only God Forgives de 2013, entre varias decenas de asombrosas opciones.

Lo mejor de todo es que la plataforma Cineteca Para Raros no requiere de un registro para disfrutar su catálogo y lo único que debes hacer es seleccionar una película y reproducirla, ¡así de fácil!

Ahora que, si esta cuarentena ya te acabaste las películas y series de Netflix, Amazon Prime Video y hasta las novelas de Blim, esta plataforma de cine alternativo es el lugar perfecto para que le entres al mejor cine de culto.