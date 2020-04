Luego de 3 años de ausencia en nuestro país, Erlend Øye regresó a territorio nacional los pasados 17 y 18 de marzo del 2018 (el mismo fin de semana que el Vive Latino) para abarrotar por partida tiple el Centro Cultural Roberto Cantoral, ese tímido pero imponente recinto enclavado en el centro de la alcaldía Coyoacán.

En compañía de tres virtuosos músicos originarios de Siracusa, Italia, Erlend presentó ‘Guitar & Ukulele Acoustic Show‘, un ensamble de delicados instrumentos de cuerda (incluido un Cavaquinho, antecesor brasileño del ukulele) con el que interpretó temas de su carrera en solitario (“Garota”, “Fence Me In”), de The Whitest Boy Alive (“Keep A Secret”, “Intentions”) y hasta de Kings Of Convienence (“Cayman Islands“).

Durante el set, el músico noruego interactuó pocas veces con la audiencia, admitiendo que tan solo llevaba 8 meses tocando el ukulele y que se habían preparado para la sesión jammeando con música cubana y brasileña.

Y es que “El Cantoral” parecía la opción menos popular, pero sí la más conveniente para disfrutar de un concierto de esta naturaleza: El recinto, diseñado por el arquitecto mexicano Gerardo Broissin y aperturado en 2012, es el único en la ciudad que tiene la capacidad de cambiar la acústica de su sala de conciertos de forma computarizada y en tan sólo segundos, modificar la reverberación o el eco. Su diseño acústico permite que desde cualquier butaca puedas disfrutar un concierto de música como si tuvieras audífonos de alta calidad.

Setlist:

New For You

Garota

Keep A Secret

Cayman Islands

Power Of Not Knowing

Song Of Clara

Introduction to Stefano Ortisi

Fairtale

Lies Become Part of Who You Are

Dancing With You

Fence Me In

Peng Pong

Bad Guy Now

Upside Down

Paradiso

Maneira

Condominio

Intentions

La Prima Estate

Encore 1:

Estate

Leaf Majadas

Omni

Courage

Encore 2: