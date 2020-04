Luego de 8 años de espera, The Strokes regresó a la capital mexicana el año pasado como parte del Festival Corona Capital 2019 para dar uno de sus shows más polémicos en territorio nacional, luego de que su frontman, Julian Casablancas, se mostrara irritado (algunos dicen que salió borracho al escenario) y apresurado durante la mayor parte de la actuación de la banda neoyorquina que se extendió por espacio de hora y media.

En punto de las 22:30, la banda arrancó con dos de sus éxitos más coreados, “Heart In A Cage” y enseguida con “You Only Live Once”, algo que los más de 90 mil fanáticos ahí presentes agradecieron en medio de gritos, empujones y alaridos.

Ya encontrándose a medio camino del show, muchas personas afirman que Casablancas se ofendió luego de malinterpretar los gritos de “New Song” con “You Suck” , y en adelante, todo se convirtió en una serie de comentarios ácidos hacia la multitud por parte del vocalista (saludar al público porque “estaba en el contrato” y balbucear “Ize of the World” en un intento de “complacerlos“).

You Suck, Julián Casablancas, tú y tu puto show de sólo una hora. pic.twitter.com/XdY3O8baSQ — Weirduardo (@HenryJurgenaut) November 17, 2019

Pese a que la actuación del resto de sus compañeros de banda fue formidable, el “exceso de copas” de Casablancas hizo eco sobre el regreso de The Strokes a la CDMX quienes terminaron su actuación 15 minutos antes de lo previsto con “Last Nite” en medio de rechiflas y el desconcierto de la audiencia, pues salieron del escenario sin decir una sola palabra.

The Strokes fueron los encargados de clausurar la primera jornada de actividades del Festival Corona Capital 2019 en donde también se presentaron Franz Ferdinand, Travis, Two Door Cinema Club y más.

Setlist:

Heart in a Cage

You Only Live Once

The Modern Age

New York City Cops

Under Control

Hard to Explain

I Can’t Win

On the Other Side

Reptilia (Con “Ize Of The World” al principio)

(Con al principio) Meet Me in the Bathroom

Razorblade

Alone, Together

What Ever Happened?

Soma

Someday

Encore: