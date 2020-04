Desde Raymond Bernard y su obra maestra de 1932, “Wooden Crosses“, hasta “…And the Pursuit of Happiness” de Louis Malle y “An Angel At My Table” de Jane Campion (o sea, ya bien entrados a los 90).

Esta cuarentena, producto de la pandemia por el COVID-19, nos ha afectado a todos y en el campo semántico de “todos” también entra el genio Wes Anderson, quien recientemente en pro de mostrar un poquito de apoyo y solidaridad con su audiencia y en general, la gente de todo el mundo, ha compartido una lista de recomendaciones para aislarse en casa y disfrutar de buen cine.

A través de una carta de recomendaciones realizada para la biblioteca virtual, “The Criterion Collection“, Wes Anderson ha compartido sus títulos favoritos dentro de la plataforma para disfrutar en esta cuarentena.

¿Quieres verlos también? Da click aquí y accede al sitio web de la plataforma para comenzar a explorar entre esos y cientos más de largometrajes.

Y por si te quieres dar una vuelta por las recomendaciones de Wes, acá te dejamos los trailers y algunos clips:

Wooden Crosses (1932)

Los miserables (1934)

Anne-Marie (1936)

The Out-Of-Towners (1970)

…And The Oursuit Of Happiness (1986)

An Angel At My Table (1990)