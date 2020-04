David Ellefson, bajista de Megadeth, es el líder de ‘School’s Out’; una nueva iniciativa que contempla sesiones individuales gratuitas en las que reconocidos artistas de metal enseñarán y asesorarán a estudiantes de música que se encuentren en estado de cuarentena debido a la pandemia por el COVID-19. Entre los músicos que participan en las lecciones en línea se encuentran miembros de Megadeth, Anthrax, de la banda de Alice Cooper, Five Finger Death Punch y más.

‘School’s Out‘ es encabezada por la organización benéfica David Ellefson Youth Music Foundation, afiliada a la Coalición de Educación Musical Grammy. Las sesiones de video están específicamente disponibles para estudiantes de música de secundaria o menores.

Entre los músicos participantes se encuentran Ellefson y sus compañeros de banda en Megadeth, Dirk Verbeuren y Kiko Loureiro; El bajista de Anthrax, Frank Bello; La guitarrista de Alice Cooper, Nita Strauss; el ex guitarrista de Guns N ‘Roses, Ron “Bumblefoot” Thal; El bajista de Five Finger Death Punch, Chris Kael; el ex guitarrista de Machine Head, Phil Demmel; Sevendust guitarrista Clint Lowery, y más.

Además de las lecciones individuales, los músicos participantes harán una serie de videos instructivos y juegos disponibles de forma gratuita a través del sitio web de David Ellefson Youth Music Foundation.

“Cuando una persona sufre, todos sufrimos, y este es un momento sin precedentes en la historia en el que todos en todo el mundo estamos unidos por una causa común”, dijo Ellefson. “La música y las artes siempre han sido algunos de nuestros mejores curanderos de una manera que nadie más puede”.

Para poder aplicar y ser partícipe de estas increíbles lecciones, deberás llenar este formulario y esperar a ser contactado de vuelta.