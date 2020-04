Daft Punk, como acto musical en vivo, lleva mucho, pero mucho tiempo dormido. La última presentación del aclamado dúo francés ocurrió un 22 de dicimebre de 2007 en Sidney, Australia. Desde entonces, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo se han enfocado en el estudio de grabación para lanzar Random Access Memories en 2013, así como para colaborar con distintos artistas como Kanye West, The Weeknd y Pharrell Williams, entre otros.

Casi una década antes de que Daft Punk cerrara cortinas, precisamente en 2003, llegó la película animada Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Se trataba de un stunt de mercadotecnia para promocionar el lanzamiento de Discovery, su segundo álbum de estudio.

Sin embargo, Interstella 5555 rebasó sus propias fronteras, ya que en lugar de servir como un apoyo promocional del álbum Discovery, se convirtió en una pieza esencial para la trayectoria de Daft Punk y un filme de culto para fans de la banda como para aficionados del cine. Y no solo eso, en Rotten Tomatoes recibió una calificación de 86%, es decir, se trata de una película aclamada por la crítica.

Interstella 5555 cuenta la historia de un grupo de músicos extraterrestres que tocan un concierto a millones de años luz de la Tierra. El arco de la historia ocurre cuando un comando alienígeno invade el escenario y secuestra a los músicos para dormirlos y llevarlos a la Tierra.

La película fue realizada por el estudio japonés Toei Animation y la dirección corrió a cargo de Kazuhisa Takenouchi. Costó $4 millones de dólares y, por supuesto, incluye toda la música del disco Discovery.

Hoy, en plena cuarentena por el coronavirus COVID-19, compartimos en su totalidad la película Interstella 5555 de Daft Punk, totalmente gratis y en streaming. Perfecta para invertir una hora y hacer más llevadero el encierro.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem