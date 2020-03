2015 fue apenas hace media década, pero en aquel entonces, el mundo era muy distinto al que tenemos hoy en día (con todo y la pandemia del coronavirus COVID-19).

Hace cinco años, las selecciones de futbol se preparaban para ganarse su boleto para la Copa del Mundo de Brasil 2016, mientras que el mundo entero era testigo de importantes acontecimientos sociales, como el ataque a las oficinas del periódico Charlie Hebdo en París, Francia, y la carrear de Donald Trump a la presidencia de los EE. UU., la cual ganó eventualmente.

En México, la agenda de conciertos continuaba en crecimiento y la vasta oferta de foros nos ayudaba a tener muchas opciones de conciertos y festivales, incluso en un mismo fin de semana. Y uno de los foros que comenzó a robarse titulares era la Arena Ciudad de México.

La Arena Ciudad de México, desde su apertura en 2012, ha albergado importantes conciertos y eventos de todo tipo. Su escenario ha recibido grandes artistas como Jamiroquai, Deftones, Incubus, Bad Bunny y, en aquel 2015, a Linkin Park.

Fue el 23 de junio de 2015 cuando Chester Bennington y compañía ofrecieron un frenético concierto de 26 canciones ante más de 20,000 fans de hueso colorado, quienes tristemente tuvieron la oportunidad de presenciar el último concierto de la banda en nuestro país. Dos años después, en 2017, Chester fallecería causa de suicidio, conmocionando a toda la industria de la música.

Regresando al 2015, Linkin Park se encontraba promocionando su penúltimo álbum de estudio The Hunting Party, el cual arrojó cinco sencillos: “Guilty All the Same”, “Until It’s Gone”, “Wastelands”, “Rebellion” y “Final Masquerade”.

Pero lo que brillo aquella noche de verano en México fue el regreso al pasado con clásicos del álbum debut, como “Papercut”, “One Step Closer” y “In the End”.

Hoy, viajamos cinco años atrás con un video del concierto completo de Linkin Park en México, pero con un toque especial, y es que el audio ha sido obtenido directamente de la consola. Es decir, no escucharás el audio de un fan que grabó el concierto con su brazo en alto. No, lo que escucharás a continuación es lo más cercano a una grabación profesional.