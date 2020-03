Hablar del 2005 es hablar de una época de transición, evolución y cambios que, con el tiempo, comenzarían a darle forma al futuro que hoy conocemos.

¿Un ejemplo? Los primeros iPods comenzaban a almacenar “imágenes”, y la idea de añadir la suficiente memoria en un celular para que este pudiera portar cámara/música/aplicaciones, estaba todavía en construcción.

¿Otro ejemplo? Placebo, quienes ya eran famosos, todavía no conocían la joya en una corona que marcaría su carrera para siempre.

Hablar del 2005 y Placebo es hablar de una época perfecta para los fans de la banda. Y es que en ese entonces, nos encontrábamos a dos años de que hubieran liberado el exitoso ‘Sleeping with Ghosts‘ –que pensábamos, jamás superarían– y estábamos a menos de un años de que su trabajo en el estudio junto a Dimitri Tikovoï (productor) fuera liberado bajo el título de ‘Meds‘ (que definitivamente llevó a Placebo a un nuevo nivel).

Hablar del 2005 y Placebo, también es hablar de una época en la que la banda apenas nos iba presentando “Infra-Red“, “Song To Say Goodbye“, “Pierrot The Clown” y por supuesto, el track homónimo que daba nombre al disco y que además venía con una increíble colaboración junto a Alisson Mosshart.

Esa época fue una excelente era para la música y un increíble momento para Placebo, quienes además de visitar la ciudad de México, también volaron a Monterrey en una época en la que Guadalajara aún no figuraba como una ciudad adecuada para “conciertos de este tipo”.

2005 fue un gran momento y los conciertos que Placebo dio fueron grandes piezas para recordar.

Pero ninguna como la del Palacio de los Deportes. Aquello del domingo 07 de abril fue una experiencia única que arrancó con “Taste In Men” y, rápidamente, nos llevó por un tobogán emotivo con el hit de ese entonces “The Bitter End”.

No fue muy lejana la llegada de las lágrimas y las manos levantadas con “Special Needs“, mientras aquellos que no pudieron asistir al concierto lo veían transmitido a través de una exclusiva del canal Telehit.

¿El cierre? Solamente un golpe de despedida con “Pure Morning” que se vio rematado por el encore de 4 canciones que cerraron el absoluto con “Nancy Boy“.

¿Estás encerrado, aburrido y sientes que no hay “nada qué hacer” en esta cuarentena? Deja que tu melancolía se de un tiempo de calidad recordando a full este increíble concierto.

2005 fue una época hermosa pero también difícil. También hubo pandemia ¿y saben qué? La sobrevivimos y estuvimos bien.

Como vamos a sobrevivir esto y en unos años, lo vamos a recordar también.

SETLIST