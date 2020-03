Muy pocas cosas buenas han resultado de la actual pandemia de Coronavirus que tiene a miles de personas en estado de cuarentena, y a otras más, con medidas de autoaislamiento para evitar la propagación del virus de origen asiático.

Seguramente, una de esas poquísimas cosas rescatables es la cantidad de material inédito, sesiones en vivo y lives que muchos artistas de fama internacional han compartido para mitigar las horas de aburrimiento, y ahora, le ha tocado el turno a Radiohead.

Thom Yorke, lead singer of Radiohead, performs on the main stage at Coachella Valley Music and Arts Festival in Indio on Friday, April 14, 2017. (Photo by Matt Masin, Orange County Register, SCNG)

La agrupación liderada por Thom Yorke compartió su set titular como parte de la alineación del Best Kept Secret Festival en los Países Bajos celebrado en 2017. Las dos horas de concierto (24 canciones) pueden ser vistas en su totalidad a través del archivo online de la banda, Radiohead Public Library, o en el sitio web holandés 3voor12.

Como parte de la gira mundial 2016-2017 en apoyo de ‘A Moon Shaped Pool’, el setlist incluye varios cortes del álbum, además de grandes favoritas como “15 Step “,” All I Need “,” Everything In It’s Right Place “,” The Gloaming ” , “Bodysnatchers”, “Let Down” y “There, There“.

La biblioteca pública de Radiohead se lanzó a principios del 2020 como un catálogo digital que incluye gran variedad de contenido que data desde la formación de la banda incluyendo discos, videos, actuaciones en directo, fotografías, mercancía ya descontinuada y mucho más.

Setlist:

Daydreaming

Desert Island Disk

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

Climbing Up The Walls

All I Need

Pyramid Song

Everything In It’s Right Place

Bloom

Identikit

Idioteque

The Gloaming

The Numbers

Exit Music (for a film)

Bodysnatchers

Street Spirit (fade out)

Encore 1:

Nude

Let Down

Separator

Paranoid Android

Reckoner

Encore 2: