Después de su rotundo triunfo en el género de los superhéroes, Mark Ruffalo está listo para aventurarse en un nuevo papel y lo hará en ‘I Know This Much Is True‘, una nueva serie limitada del catálogo de HBO basada en el best seller del mismo nombre autoría de Wally Lamb, y que promete muchas lágrimas y emoción.

La serie dramática sigue la vida de los hermanos Dominick y Thomas Birdsey (ambos interpretados por Mark Ruffalo), el último de ellos, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. La vida de Dominick cambiará luego de un evento traumático de automutilación por parte de su gemelo idéntico, obligándolo a cuidar de él, al tiempo que enfrenta viejos demonios.

Ruffalo protagoniza junto a Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Archie Panjabi, Imogen Poots, Juliette Lewis, Kathryn Hahn y Aisling Franciosi. Los seis episodios de esta mini-serie fueron escritos y dirigidos por Derek Cianfrance, quien es conocido por ‘Blue Valentine’ de 2010 y ‘The Place Beyond the Pines‘ de 2012. Estará disponible el próximo 27 de abril.

