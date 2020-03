Luego de haber tenido que parar con sus presentaciones en vivo debido a la pandemia del Coronavirus, Sparta está de regreso pero en el plano digital, pues han compartido “Miracle”, tercer sencillo de su próximo material de estudio, el primero en 14 años.

La banda liderada por Jim Ward ( At The Drive In) ofrece la tercera entrega de este LP luego de un receso creativo de más de una década que se concretó tras el lanzamiento de ‘Threes’, su tercer disco.

Al respecto de “Miracle”, el propio Ward le dijo a Consequence Of Sound:

“Aquí está lo importante que debes saber sobre esta pieza: La canción que escuchas fue la tercera vez que se tocó, grabada en vivo en Sonic Ranch en Tornillo, Texas”.

El sencillo viene acompañado por un video oficial dirigido por Angie Reza Tures que mediante técnica de stop motion nos muestra una serie de instantáneas / momentos de un día en la vida.

‘Trust the River’ será el nuevo disco de Sparta y estará disponible el próximo 10 de abril a través de Dine Alone.

