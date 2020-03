¡Buenas noticias para los fans de Mac DeMarco! el músico canadiense ha anunciado no uno, sino el lanzamiento de dos demos que contendrán material inédito proveniente de las sesiones de grabación de ‘Here Comes The Cowboy‘, su último material de estudio.

Serán dos materiales que llevarán por nombre ‘Here Comes the Cowboy Demos’ y ‘Other Here Comes the Cowboy Demos’. El primero de ellos presentará específicamente “versiones demo de las canciones originales“, mientras que el segundo álbum recopilará “pistas alternativas e inéditas”. Ambos estarán disponibles a partir del 19 de junio, a través del sello discográfico de Mac.

‘Other Here Comes the Cowboy Demos’ se reveló inicialmente como un lanzamiento exclusivo del Record Store Day. Sin embargo, debido a la pandemia del Coronavirus, el RSD tuvo que ser retrasado hasta el 20 de junio.

En el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de su último álbum en mayo del 2019, Mac DeMarco se ha mantenido ocupado con algunos proyectos independientes: Dirigió el video oficial del sencillo “Sonali“ de Iggy Pop, produjo el tema “Did My Best” para The Voidz y se aventó el cover de “Santa Claus Is Coming to Town” durante las vacaciones navideñas.

