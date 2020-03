Este año, Depeche Mode y todos sus fans celebran el 30 aniversario de Violator, el cual es, para millones, el álbum más imprescindible de la banda y el que los llevó a la fama de la que continúan gozando hasta el día de hoy.

Y para celebrar el 30 aniversario del Violator, Depeche Mode ha anunciado a través de su sitio oficial el lanzamiento de Violator: The 12″ Singles, el cual estará conformado por discos de vinilo, limitados y numerados, con los sencillos del Violator y algunos remixes inéditos.

En resumen, Violator: The 12″ Singles se tratará de un box set de limitada edición, y todas las canciones han sido remasterizadas a partir de las cintas originales, con sonido de alta fidelidad.

El box set Violator: The 12″ Singles ya se puede pre-ordenar directamente en el sitio oficial de Depeche Mode, por la cantidad de £139.99, es decir $3,845.20 pesos mexicanos.

Revisa a continuación el tracklist oficial del nuevo lanzamiento de Depeche Mode, Violator: The 12″ Singles.

Depeche Mode – Violator: The 12″ Singles

Personal Jesus (12BONG 17)

A “Personal Jesus (Holier Than Thou Approach)” 5:49

B “Dangerous (Sensual Mix)” 5:22

B “Personal Jesus (Acoustic)” 3:27

Personal Jesus (L12BONG 17)

A “Personal Jesus (Pump Mix)” 7:47

B “Personal Jesus (Telephone Stomp Mix)” 5:34

B “Dangerous (Hazchemix)” 5:34

Enjoy The Silence (12BONG 18)

A “Enjoy The Silence (7” Version)” 4:18

A “Enjoy The Silence (Hands And Feet Mix)” 6:41

B “Enjoy The Silence (Ecstatic Dub)” 5:44

B “Sibeling” 3:20

Enjoy The Silence (L12BONG 18)

A “Enjoy The Silence (Bass Line)” 7:42

A “Enjoy The Silence (Harmonium)” 2:43

B “Enjoy The Silence (Ricki Tik Tik Mix)” 5:33

B “Memphisto” 4:01

Enjoy The Silence (XL12BONG 18)

A “Enjoy The Silence (The Quad: Final Mix)” 15:30

(Includes etching on the reverse side)

Policy Of Truth (12BONG 19)

A “Policy Of Truth (Beat Box)” 6:31

B “Policy Of Truth (Capitol Mix)” 8:01

B “Kaleid (When Worlds Mix)” 5:23

Policy Of Truth (L12BONG 19)

A “Policy Of Truth (Trancentral Mix)” 5:55

B “Kaleid (Remix)” 4:36

B “Policy Of Truth (Pavlov’s Dub)” 6:02

World In My Eyes (12BONG 20)

A “World In My Eyes (Oil Tank Mix)” 7:29

B “Happiest Girl (Kiss-A-Mix)” 6:15

B “Sea Of Sin (Sensoria)” 6:08

World In My Eyes (L12BONG 20)

A “World In My Eyes (Dub In My Eyes)” 6:54

B “World In My Eyes (Mode To Joy)” 6:28

B “Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix)” 6:26

World In My Eyes (P12BONG 20)

A “World In My Eyes (Mayhem Mode)” 4:55

B “Happiest Girl (The Pulsating Orbital Mix)” 7:58