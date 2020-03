Tristes noticias para el mundo del cine. Max Von Sydow, veterano actor de Hollywood conocido por sus roles en películas como Star Wars: The Force Awakens y The Exorcist y series de televisión como Game of Thrones, falleció el pasado fin de semana a la edad de 90 años.

Max Von Sydow nació de nombre Carl Adolf von Sydow en la ciudad de Lund, Suecia en el año de 1929, y su carrera como actor inició en 1949, en la película sueca Only a Mother.

Sin embargo, Max Von Sydow conoció la verdadera fama con su papel revelación para la película The Seventh Seal de Ingmar Bergman. Años después, el actor se consagró en Hollywood con su actuación como el “Padre Merrin” en El Exorcista, una de las películas de terror más taquilleras de la historia.

En la actualidad, Max Von Sydow destacó por su actuación como “Lor San Tekka” en Star Wars: The Force Awakens y como el “Three-eyed Raven” de Game of Thrones.

La carrera de Max Von Sydow abarca una centena de películas y decenas de apariciones en series de televisión a lo largo de más de cinco décadas.

Descanse en paz, Max Von Sydow.