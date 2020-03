Será durante septiembre de este año que Mew celebre el 15 aniversario de ‘And The Glass Handed Kites’, cuarto material discográfico en su trayectoria que incluye sencillos como “Special”, “Apocalypso” o “The Zookeeper’s Boy”. Para celebrar el logro, la agrupación danesa ha anunciado una nueva re-edición del material en versión extendida, y además, una gira de internacional de apoyo.

Por su parte, la reedición de ‘And The Glass Handed Kites’ formará parte del Record Store Day 2020 disponible el próximo 18 de abril a través de Music On Vinyl. Estará disponible en LP doble o CD doble y es una versión extendida del original, pues además de los temas originales, incluye 10 Bonus tracks y la canción inédita “Wherefore Are You Not There”.

De edición limitada, numerado individualmente, en vinilo veteado en blanco y negro; también contendrá un desplegable con un extenso folleto de imágenes invisibles y notas.

Por otra parte, Mew se embarcará en una nueva gira de aniversario (tal como lo hiciera con ‘Frengers’) que arrancará el próximo 12 de mayo en Londres. Después, darán algunas fechas por Estados Unidos y Canadá, para partir rumbo a Asia en junio.