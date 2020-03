Para aquellos que no conozcan a profundidad el universo completo de Batman, DC Comics lanzó hace algún tiempo una serie de historietas titulada The Three Jokers, donde se cuenta una historia donde el hombre murciélago lucha contra tres versiones distintas del famoso “Guasón“.

Hasta el día de hoy, el cómic The Three Jokers de Batman no ha saltado del papel, hasta el día de hoy, con un video realizado por un fan de nombre Eli Q, quien produjo un increíble trailer que imagina cómo sería una película live-action basada en dicho cómic, con Joaquin Phoenix, Heath Ledger y Jared Leto interpretando cada versión del “Joker“.

Además, en el trailer, Batman sería interpretado por Ben Affleck, y estaría ubicada en el contexto de la película Joker, de Todd Phillips.

Mira este increíble trailer imaginario de Batman: The Three Jokers a continuación: