Como parte de actual gira para promocionar su más reciente álbum de estudio, We Are Not Your Kind, Slipknot se presentó como acto estelar en la reciente edición del Resurrection Fest 2019, en la ciudad de Viveiro, España.

El Resurrection Fest es conocido por sus carteles cargados de metal y guitarrazos, y a lo largo de un fin de semana entrega las mejores actuaciones del género a miles y miles de fans.

Además, el festival es conocido también por documentar dichas actuaciones y, eventualmente, las comparte gratuitamente en Internet, para que los que asistieron al festival puedan revivirlas, o para ofrecer una probada a las personas que aún no conocen el festival.

Hoy llegó a YouTube la actuación completa de Slipknot en el Resurrection Fest 2019, la cual abarcó 17 canciones, desde su álbum debut hasta su último disco de estudio.

Échale un ojo al setlist y más abajo te dejamos el video completo de Slipknot en el Resurrection Fest 2019. (Esto es lo que hubiéramos visto en México ☹️)