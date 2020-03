El pasado 2019, Robert Plant (ex-líder de la legendaria banda de rock Led Zeppelin) formó su nueva banda Saving Grace, con Suzy Dian, Oli Jefferson, Tony Kelsey y Matt Worley.

En inicio, la banda ofreció algunos shows íntimos en el Reino Unido, pero hizo más ruido con el lanzamiento de un cover de la canción “Everybody’s Song”, original de Low. Para la cual hicieron un interesante video en blanco y negro. Abajo lo puedes ver.

Hoy, Saving Grace ha anunciado sus primeros conciertos en suelo norteamericano, con una pequeña gira por la costa este de los EE. UU., la cual abarcará la segunda mitad de mayo próximo. Échale un ojo a los próximos conciertos de Saving Grace en Norteamérica a continuación.

Mayo 12 — Minneapolis, MN @ Pantages Theatre

Mayo 13 — Milwaukee, WI @ Turner Hall Ballroom

Mayo 15 — Chicago, IL @ Old Town School of Folk Music: Maurer Hall

Mayo 17 — Charleston, WV @ Mountain Stage – The Clay Center

Mayo 19 — Port Chester, NY @ The Capitol Theatre

Mayo 20 — New York, NY @ The Town Hall

Mayo 23 — Washington, DC @ Lincoln Theatre

Hasta el momento, Robert Plant ha rechazado firmemente la posibilidad de una reunión de Led Zeppelin, pero el veterano cantante continúa (y continuará) activo con sus explosivas presentaciones en solitario, o con su nueva banda Saving Grace.