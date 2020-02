La temporada de festivales continúa trayendo buenas noticias de todo el mundo, y ahora, le toca al país escandinavo de Dinamarca en entregar un potente line up para el 50 aniversario de Roskilde Festival, una de las celebraciones musicales europeas más importantes.

El mega festival se celebra del 1 al 4 de julio en Dyrskuepladsen Darupvej en Roskilde. Se espera que más de 130,000 personas asistan al festival, que promete 180 actos musicales distribuidos en ocho escenarios, ¿y lo mejor? que hay música para todos los gustos.

Las letras grandes del cartel las ocupan Taylor Swift, Deftones, Kendrick Lamar, Tyle, The Creator, The Strokes, Haim, Thom Yorke, FKA Twigs, Faith No More y Kacey Musgraves.

Las entradas al festival ya están a la venta a través del sitio web de Roskilde.