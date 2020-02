Fue durante la 92º edición de los premios Oscar que el surcoreano Bong Joon Ho hizo historia con su drama/comedia negra ‘Parasite’, al convertirse en el primer filme de idioma extranjero en llevarse el reconocimiento mayor, el de ‘Mejor Película’.

Ahora, el director, quien se encuentra en uno de los momentos más brillantes de su trayectoria, habló con la revista Sigh And Sound sobre lo que le depara al mundo cinematográfico en la siguiente década, resaltando algunos de los cineastas más prometedores del momento.

Cabe destacar que el 49% de la lista de Joon Ho está constituida por mujeres, a quienes desea su carrera sea reconocida y correctamente remunerada en el difícil mundo del cine.

La lista incluye maestros del terror contemporáneo como Jordan Peele, Jennifer Kent, Robert Eggers y Ari Aster, documentalistas como Kirsten Johnson y cineastas innovadores como Alma Har’el y Mati Diop.

“No deseo convocar a estos 20 directores para discutir el futuro del cine. Simplemente deseo hablar sobre las películas que ya han creado. Pero al final, esto inevitablemente se refiere al futuro del cine. Porque, cuando vimos la segunda película de Wong Kar Wai, ‘Days of Being Wild’ (1990), ya podríamos haber soñado ‘In the Mood for Love‘ (2000) en nuestras mentes. O cuando vimos ‘Sangre Fácil’ (1985) de los hermanos Coen, podríamos haber estado experimentando ‘No es país para viejos‘ (2007), que vendría dos décadas después”, aseguró el cineasta.