La noche del 25 de febrero, leyendas como David Gilmour, Pete Townshend, Steven Tyler, Billy Gibbons, Kirk Hammett y Noel Gallagher rindieron tributo a un grande de la música que ayudó a moldear el sonido de Fleetwood Mac:

Su guitarrista, Peter Green.

A través de un emotivo recorrido por parte del repertorio de la banda, el público que asistió a dicho homenaje en el London Palladium pudo recordar la importancia que Green tuvo no sólo en el sonido de la banda, sino en todos los proyectos que logró influenciar a través de ella.

Interpretando tracks como “Sandy Mary”, “Love That Burns” & “The World Keeps On Turning”, Gallagher y compañía estremecieron a la audiencia, y nosotros, podemos ver un poquito de esa épica noche a través de este video: