We Got This Covered ha sido el sitio web que hasta el momento, no ha fallado ni una sola vez con sus predicciones y suposiciones relacionadas a Disney, Disney+ y el MCU. Es por eso que al revelar que la compañía de Mickey Mouse tiene a Taika Waititi en la mira para ‘Deadpool 3‘, vale mucho la pena creerles.

Según el sitio, dada a la increíble popularidad que Deadpool ha estado teniendo en los últimos años, además de la manera en que se ha mantenido como uno de los favoritos de la pantalla grande desde su primera película, Disney está en busca de explotar ese cariño de la gente hacia el anti-héroe de una manera más acelerada.

¿Y quién mejor para llevar esos proyectos a cabo que Taika Waititi?

Tras haber dirigido ‘Thor: Ragnarok’, tanto Marvel como Disney quedaron encantados con su labor y este 2020, es posible que le pongan a bajar ideas para la tercera entrega de Deadpool.

¡Estamos muy listos!