La nueva película de las Tortugas Ninja, ‘Mutant Mayhem‘, se estrenará esta semana pero tú ya puedes disfrutar del maravilloso soundtrack que Trent Reznor hizo para el largometraje.

Tal y como MI reporta, Atticus Ross también se involucró en el aspecto sonoro de este maravilloso largometraje animado dirigido por Jeff Rowe, y que además, contará con la participación de Seth Rogen, Jackie Chan, y el mexicano Nicolas Cantú.

La película, que se estrena este próximo 02 de agosto, se presenta como una de las reinterpretaciones contemporáneas más importantes en la franquicia de las tortugas ninja, ya que por primera vez en más de 20 años, se ha hecho alusión al diseño original de April O’Neil, quien en un principio fue presentada en los cómics como una reportera afroamericana, que las caricaturas animadas eventualmente modificaron a una mujer blanca de cabello rojizo.

Además, la búsqueda de un diseño original no es la única característica especial de esta nueva película, ya que el casting que se ha elegido para dar vida a las voces, está considerado como uno de los más divertidos del año con la participación de John Cena, Ice Cube, Giancarlo Esposito, sumado al hecho de que Mikros Animation se encargó de dar vida al diseño visual de la misma, la cual toma muchos elementos de películas como Spider-Man Into the Spider-verse, pero se mantiene original a un concepto más 3D de stop motion.

El soundtrack cuenta con 30 maravillosos tracks que crean una atmósfera única para esta divertida película de acción, misma que parece ser sólo el inicio de una saga que promete tres entregas más, y que bien podría acercarse a ser la adaptación más fiel a los cómics dentro de la pantalla grande.

Checa por acá el OST: