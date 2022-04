Tras la reciente cancelación de Kanye West en el cartel del festival Coachella, The Weeknd ha declarado que, de no pagársele el fee que se tenía reservado para Kanye, él también se bajaría del evento.

La noticia llega a través de pagesix, quienes aseguran que el artista, además del fee que ya estaba cobrando el cual es parejo al de Swedish House Mafia, ya que a su consideración, su presentación está a la par de la de Ye y en realidad, él es el siguiente gran headliner que queda.

Según un representante de The Weeknd, la petición no es loca, ya que si ya se tenían pensados $8.5 Millones de dólares para Ye, ¿por qué no dárselos a él?

Sin embargo, Phil Anschutz, dueño del festival, asegura que no es que quieran “quedarse ese dinero”, sino que es una forma efectiva de ahorrar para asgurar una siguiente edición, considerando que vienen saliendo de pandemia.

¿Ustedes qué opinan? ¿Está The Weeknd abusando? ¡Puede ser! Pero esto suena más a un ego trip que a nada.

En otras noticias, el adiós de West al Coachella no viene de a gratis; hay gente moviéndose para por fin sacar a Ye de ciertos espacios por su comportamiento tóxico.