The Weeknd ha anunciado que su nuevo álbum, ‘Dawn FM’, saldrá a la venta este viernes (7 de enero).

El cantautor de R&B, nacido como Abel Tesfaye, acudió a las redes sociales hoy (3 de enero) para compartir la noticia de su próximo lanzamiento. “Nuevo álbum: dawn FM // 7 de enero”, subtituló un críptico vídeo con fragmentos de nueva música.

Anunciado como “Un nuevo universo sónico de la mente de The Weeknd”, ‘Dawn FM’ contará con colaboraciones de Quincy Jones, Tyler, the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never y hasta el actor Jim Carrey. No se han facilitado más detalles sobre los invitados.

El tráiler, de un minuto de duración, comienza con lo que parece ser The Weeknd chocando con un automóvil y siendo llevado por misteriosas figuras encapuchadas. A partir de ahí, los espectadores ven una versión mucho más antigua del cantante mirando a su alrededor con confusión, seguida de una impresionante imagen de una luz azul que sale disparada de su cabeza. El clip se cierra con un DJ de radio que anuncia:

“Estás escuchando el 103.5: Dawn FM. Has estado en la oscuridad durante demasiado tiempo, es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos”. Vía redes sociales.

new album : dawn FM // january 7th pic.twitter.com/2H8AsuLcCi — The Weeknd (@theweeknd) January 3, 2022

‘Dawn FM’ es la continuación del cuarto álbum de The Weeknd, ‘After Hours’, que debutó en el primer puesto de la lista Billboard 200 en marzo de 2020. El elepé incluye el super éxito “Blinding Lights”, que recientemente se convirtió en la canción más importante del Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando a “The Twist” de Chubby Checker.

The Weeknd -nombrado como la quinta mayor estrella del pop de 2021- ha estado muy ocupado con sus proyectos musicales últimamente. En agosto, dio una primera muestra de su próximo álbum con el tema de inspiración disco “Take My Breath”. Desde entonces, ha compartido colaboraciones con Rosalía (“La Fama”), Post Malone (“One Right Now”), FKA Twigs (“Tears in the Club”) y Aaliyah (“Poison”).

Durante un episodio de octubre de su programa de radio Memento Mori de Apple Music 1, el cantante reveló que su próximo álbum estaba terminado.

“Lo único que falta es un par de personajes que son clave para la narrativa: algunas personas que son cercanas y queridas para mí, algunas personas que inspiraron mi vida cuando era niño y algunas que me inspiran ahora”. Vía Apple Music 1.

Mira el tráiler de ‘Dawn FM’ de The Weeknd a continuación.