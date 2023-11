La emoción por haber visto a The Cure en el festival Corona Capital 2023 aún es palpable entre los fans mexicanos del conjunto. Y en sintonía con esta emoción, el día de hoy regresaremos 37 años en el tiempo, entre los lanzamientos de ‘The Head on the Door’ y ‘Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me’; para revivir aquel inusual momento en que The Cure tocó en la cabina de un tren de lujo europeo en 1986.

Para The Cure, el año 1986 fue bastante significativo. Tras obtener éxitos en el Top 30 del Reino Unido en 1985 con los sencillos “In Between Days” y “Close To Me”, la banda liderada por Robert Smith fue elegida para encabezar el Festival de Glastonbury de 1986 junto a Psychedelic Furs y Level 42.

The Cure viajó en 1986 en el famoso tren Orient Express

En agosto de ese mismo año, como muestra de su creciente popularidad en Europa continental, la banda grabó una actuación de 23 canciones durante tres noches en el Théâtre Antique d’Orange, un anfiteatro romano del siglo I en Francia con capacidad para 8,000 personas. Este concierto fue más tarde lanzado como la película ‘The Cure in Orange’ en 1987.

Antes de este evento, The Cure tenía programado tocar en un espectáculo en Verona, Italia, el 22 de mayo. Luego de no descansar durante 18 meses, decidieron tratar esta presentación como unas mini vacaciones.

En lugar de viajar en un autobús turístico con sus equipos, optaron por una manera más elegante de llegar al espectáculo: junto a sus parejas en el famoso Orient Express. Mark Ellen, exeditor de la revista Smash Hits y presentador del programa musical de la BBC Whistle Test, también se unió al viaje, mostrándose contento por la elección de la banda de viajar de manera tan refinada.

The Cure tocó “Home on the Range” durante su viaje en el Orient Express

En el programa Whistle Test, se muestra al grupo tocando el estándar estadounidense de folk-country “Home on the Range” con una guitarra acústica en el vagón- restaurante. Ellen simula humorísticamente que los demás pasajeros están indignados por la presencia de la banda, mientras que Robert Smith bromea sobre la pérdida de su rollo de salmón ahumado relleno de camarones durante una entrevista. A pesar de esto, fue un momento bastante ligero y entretenido.

Lamentablemente, al llegar a Verona, descubrieron que su concierto había sido cancelado por decisión de un jefe de bomberos local. A pesar de esta decepción, disfrutaron de tres días libres en Venecia con sus seres queridos, lo cual alivió un poco la situación. Revive ese mágico y gótico memento a continuación: