A pesar de tener solo 21 años, Billie Eilish ya ha construido una extensa trayectoria discográfica. Su salto a la fama se produjo con el tema “Ocean Eyes”, grabado junto a su hermano Finneas cuando ella tenía apenas 13 años. Con dos álbumes, varios EP y sencillos, ha dejado una huella significativa en la industria musical.

Sin embargo, el crecimiento suele estar acompañado de reflexión. A medida que el sonido de Eilish ha evolucionado desde sus primeros lanzamientos con una producción mínima y un tono más oscuro, hasta llegar al sonido expansivo de ‘Happier Than Ever’; es posible que algunas de sus primeras canciones le generen cierto desagrado ahora. Incluso si su estilo musical no hubiera cambiado tanto, a menudo no nos gusta escuchar nuestro yo adolescente una vez que somos adultos.

Durante su más reciente entrevista con Vanity Fair, Eilish reflexionó sobre este tema. Desde 2017, ha respondido las mismas preguntas año tras año, evaluando su propia evolución. En la edición de 2022, un fan le preguntó: “¿Cuál es la canción que te provoca más cringe?”

Eilish no dudó ni un segundo y respondió de inmediato: “Watch”. Esta canción, incluida en el EP ‘Don’t Smile At Me’ de 2017, encapsula perfectamente el sonido inicial de Eilish, junto con otras favoritas de los fanáticos como “idontwannabeyouanymore” y “COPYCAT”. A pesar de ser destacada, “Watch” genera cierto cringe en Eilish.

Sin dar explicaciones adicionales, es posible que Eilish se avergüence de su voz adolescente, la cual suena mucho más joven que en sus trabajos más recientes. O quizás las letras directas de “Watch” contrastan demasiado con la complejidad de ‘Happier Than Ever’.

Escrita por su hermano y productor Finneas O’Connell, “Watch” trata sobre liberarse de una relación tóxica. Al ser lanzada, la canción fue aclamada como un logro notable para la entonces joven de 16 años. Construida a partir de un sample de Finneas enciendo unos cerillos, utilizado como percusión; la producción es audaz, mientras que la voz de Eilish suena angelical. Fue un indicio de la grandeza que surgiría del talentoso dúo de hermanos.