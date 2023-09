Recientemente, Stereogum realizó una entrevista en la que cuestionaba a 33 músicos acerca de su relación con una de las bandas más importantes de todos los tiempos: Radiohead.

Dentro de todos los comentarios que se hicieron y las tremendas respuestas que desarrollaron nombres como Ben Gibbard y Kathleen Hanna, curiosamente Skrillex también se decidió a participar en esta dinámica donde compartió su canción favorita de la banda, comentando que le provoca mucha nostalgia.

¿El disco? OK Computer. ¿La canción? “Paranoid Android“.

“Recuerdo que era súper joven cuando salió el video de esta canción en MTV, allá cuando MTV solo pasaba videos musicales. Fue alrededor del mismo tiempo que recuerdo ver ‘Come to Daddy’ de Aphex Twin, así que hay mucha nostalgia asociada con esa canción. Me pregunto qué estará haciendo ahora ese animador”.

– Skrillex