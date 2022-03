En otra historia del rock & roll de lo que podría haber sido, pero no; el líder de Radiohead, Thom Yorke, rechazó en su día la oportunidad de crear la música original para la película de culto, ‘Fight Club’.

La cinta, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter y Jared Leto, fue aclamada por la crítica y ahora es considerada por muchos como uno de los mejores largometrajes de los años 90 y de todos los tiempos.

“Un hombre deprimido (Edward Norton) que sufre de insomnio conoce a un extraño vendedor de jabones llamado ‘Tyler Durden’ (Brad Pitt) y pronto se encuentra viviendo en su escuálida casa después de que su perfecto apartamento sea destruido”– dice la sinopsis oficial de la película. “Los dos hombres aburridos forman un club clandestino con reglas estrictas y luchan contra otros hombres que están hartos de sus vidas mundanas. Su perfecta asociación se deshilacha cuando ‘Marla’ (Helena Bonham Carter), una compañera del grupo de apoyo, atrae la atención de ‘Tyler'”.

‘Fight Club’ se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 1999; mismo lugar en el que se produjo el debut mundial del remake de terror ‘Suspiria’, de Luca Guadagnino, que supuso los primeros pininos de Yorke en el ámbito de la escritura de piezas para el séptimo arte.

Aunque ‘Suspiria’ marcó un nuevo rumbo para Yorke, no fue la primera vez que se le propuso crear una banda sonora. Sentado con BBC 6 Music el día en que lanzó su canción “Has Ended”, Yorke habló de las oportunidades anteriores que tuvo: “Hay cosas que llegan a mi oficina, pero no han llegado a mí”, dijo.

“La que recuerdo es una de hace años, después de que hubiéramos terminado ‘OK Computer’, y estaba completamente wow”, continuó. “Me pidieron que hiciera ‘Fight Club’. Me enviaron el guión y Ed y Brad Pitt me escribieron y me dijeron: ‘Realmente creemos que deberías hacer esto’. Yo dije: ‘No, no puedo’. No pude. No habría sido capaz de hacerlo entonces, pero cada vez que veo la película digo ‘Oh…'”. Thom Yorke vía BBC 6 Music.

La razón por la que Yorke rechazó tremendo proyecto fue por que, en ese momento, no se encontraba del todo bien en cuestiones de salud mental. Eventualmente, ‘Fight Club’ fue sonorizada por el dúo de productores The Dust Brothers, famosos por su trabajo con Beck y los Beastie Boys. Sin embargo, la pieza más memorable de todo el filme es, sin lugar a dudas, “Where Is My Mind” de Pixies, que musicalizó magistralmente la escena final de la película.

“Where Is My Mind” se desprende del álbum debut de los Pixies, ‘Surfer Rosa’ (1988). La canción fue escrita por el vocalista Black Francis mientras asistía a la Universidad de Massachusetts Amherst, inspirado por sus experiencias mientras buceaba en el Caribe.

Y aunque Fincher nunca ha ofrecido una razón específica para incluir “Where Is My Mind” en ‘Fight Club’ (pareció más un discernimiento fortuito que planeado); lo cierto es que el cuadro se ha convertido en uno de los más memorables de toda la historia del cine.