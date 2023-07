Tras casi 40 años de ruptura, la -fallida-relación entre Roger Waters y Pink Floyd continúa dando de qué hablar. Aunque desde entonces ambos han seguido sus respectivos caminos, eso no quiere decir que se hayan olvidado los eventos que los llevaron al quiebre, sobre Roger Waters. Y es que en palabras del guitarrista de 79 años de edad, el que por muchos es considerado el mejor disco de Pink Floyd fue el responsable de acabar con el grupo.

Hablamos por supuesto de ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), dador de clásicos como “Time” o “The Great Gig on the Sky”. A la pregunta de por qué cree que The Dark Side of the Moon fue “el clavo en el ataúd” de Pink Floyd, dijo:

“Pero, por supuesto, Dark Side Of The Moon acabó con Pink Floyd de una vez por todas. Tener ese éxito es el objetivo de todo grupo. Y una vez que lo has conseguido, se acabó. En retrospectiva, creo que Pink Floyd estaba acabado desde hacía mucho tiempo”

En retrospectiva, Waters cree que el inmenso éxito de ‘The Dark Side of the Moon’ y haber conseguido sus sueños en el terreno musical, fue lo que los llevo a una inevitable ruptura. Sobre esta postura, comentó: