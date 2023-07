Sin featurings y sin sampleos; Disclosure estará de regreso con nuevo álbum este próximo viernes, y será un auténtico regreso a sus raíces sonoras.

Tal y como Stereogum reporta, Guy & Howard Lawrence quienes desde Energy en 2020 no nos presentaban música nueva, se han reunido para celebrar el 10° aniversario del proyecto con un material que lejos de buscar el posicionamiento en los tan deseados billboards de Youtube y Spotify, sólo quiere volverse a acercar a su público de raíz.

¿Y cómo planean hacer eso? Sencillo: no invitando a absolutamente nadie al disco y simplemente regresando a lo básico; escribir, componer, producir y divertirse.

Disclosure al 100% en su cara más auténtica y real, ya que como Howard mismo comenta, la industria parecía haber trastornado un poco el mensaje de la banda y la intención del proyecto que en un inicio, se trataba de eso, experimentar, bailar y disfrutar.

Así que confíen en que ahora, esto de acá es música por amor a la música:

“Este disco es una celebración de nosotros para nosotros. No buscamos nada más” – Guy Lawrence

Disclosure es un dúo británico de música electrónica orientado al género deep house y garage house. El primer sencillo del dúo fue “Offline Dexterity” lanzado por Moshi Moshi Records, el 29 de agosto de 2010, mismo que sirvió como antesala para el desarrollo de “Carnival“, EP editado casi un año después, el 13 de junio de 2011.

Hoy la banda está de regreso con Alchemy, título del álbum, que se estrenará este próximo 14 de julio. Si bien en su momento fueron unos íconos del mainstream alternativo, hoy el dúo quiere dejar la basura de la industria y simplemente regresar a casa.

¿Lograrán darnos ese sentimiento? Ya lo veremos. De momento acá su tracklist:

TRACKLIST:

01 “Looking For Love”

02 “Simply Won’t Do”

03 “Higher Than Ever Before”

04 “A Little Bit”

05 “Go The Distance”

06 “Someday…”

07 “We Were In Love”

08 “Sun Showers”

09 “Purify”

10 “Brown Eyes”

11 “Talk On The Phone”