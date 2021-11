Led Zeppelin es una de las agrupaciones claves de la historia del rock & roll, eso no está discusión. Mientras producían los clásicos que los hicieron inmortales, Zeppelin creó construyó su sonido bajo la influencia de varios géneros. Sin embargo, sería errado afirmar que todas sus canciones partieron 100% de una producción creativa, ya que en algunas ocaciones fueron atravesados por la genialidad de otros.

Como se sabe, Led Zeppelin ha tenido en el pasado problemas legales por reclamaciones de derechos de autor. La mundialmente exitosa “Stairway To Heaven” se “inspiró” en “Taurus” de Spirit. Por otro lado, “Babe I’m Gonna Leave You” pertenecía en realidad a Anne Bredon; mientras que “You Shook Me” y “Whole Lotta Love” también fueron reclamadas como estafas.

Pero sin importar haber sido señalados por lo mismo, Zeppelin también ha acusado a otros de copiar sus composiciones clásicas. Por ejemplo, demandaron a HBO por derechos de autor de ‘Kashmir’; y Robert Plant insinuó una vez que Pearl Jam había copiado una canción de Led Zeppelin.

En una entrevista anterior en Pearl Jam Radio de Sirius XM (vía Ultimate Guitar), el guitarrista Mike McCready entrevistó a Robert Plant. Durante la charla, el veterano cantante insinuó que Pearl Jam había copiado “Going To California”, corte incluido en el ‘Led Zeppellin IV’ de 1971. Hablando del proceso creativo que hay detrás de una canción, Plant también dijo que los músicos no deben repetirse.

Plant mencionó la canción de Pearl Jam y la llamó en broma (pasivo-agresiva 😈) “Going To California de Led Zeppelin”. Luego, dijo que lamentaba haber olvidado el nombre del tema, y McCready le recordó que era “Given To Fly”.

Crucial, absolutamente crucial. Siendo un artista, aparte de la habilidad, el oficio, la experiencia y cualquier otra cosa en la que crezcas, la repetición es un compañero de cama infernal.

Repetirse con tanta regularidad como lo hacemos los artistas, ya lo sabes, quiero decir, ¿cuántas veces has tocado “Going to California”? Oh, perdón, ¿cómo se llama tu canción? Maldita sea, ¿cómo se llama?

