Un concierto de Slipknot en Phoenix, Arizona, del martes (2 de noviembre) por la noche se volvió un auténtico infierno🔥, después de que se iniciara una hoguera en el mosh pit.

La banda estaba actuando en el Ak-Chin Pavilion como parte del Knotfest Roadshow de Slipknot cuando el fuego comenzó a dispararse en el aire; con la escena capturada en varias publicaciones en redes sociales por los fans que asistieron al concierto.

Minutos antes, el público le cantó “Feliz Cumpleaños” al guitarrista Mick Thomson, quien cumplió 48 años este miércoles, antes de que Slipknot se lanzara con “All Out Life”. Como resultado del retraso, el conjunto se vio obligado a eliminar “Duality” y “Spit It Out” de su repertorio.

John Marshall, periodista local quien estuvo en el concierto, dijo que un camión de bomberos estaba “fuera de la puerta” cuando salió del recinto.

The lawn pit at Slipknot tonight is fire — literally. pic.twitter.com/IrzgddSOEU — John Marshall (@jmarshallap) November 3, 2021

La gira Knotfest Roadshow, que cuenta con el apoyo de Killswitch, Engage, Fever 333 y Code Orange; comenzó después del show local de Slipknot en el Knotfest Iowa en su natal Des Moines el pasado 25 de septiembre, y terminará en el Knotfest Los Ángeles el próximo 5 de noviembre en el Banc Of California Stadium.

Ya en noviembre de 2019, un “problema de seguridad” causó la cancelación de la aparición de Slipknot en el Knotfest Meets Forcefest en la Ciudad de México. Según los informes, la barricada del escenario se rompió durante el set de Behemont y fue imposible arreglarla a tiempo para que cualquiera de los dos actos estelares programados – Slipknot y Evanescence– tocaran.

Ayer mismo les informamos que Slipknot ya tiene nueva música bajo el brazo, lo que se espera configure el seguimiento de ‘We Are Not Your Kind’ del 2019. A través de un misterioso sitio web llamado The Chapeltown Rag, el conjunto de nu-metal ofreció nueve breves snippets de temas inéditos, que aparentemente también fueron canjeados como NFTs.

El mes pasado, el vocalista Corey Taylor dijo que el próximo álbum de Slipknot estaba “hecho en un 80 por ciento”.