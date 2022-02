‘Home, Before And After’ será el nombre del álbum con el que Regina Spektor romperá el silencio de 6 años que se auto-impuso después de lanzar ‘Remember Us to Life‘ en 2016.

Tal y como NME reporta, el disco será lanzado a través de Warner Music y tiene fecha para el 24 de junio, lo que significa que absolutamente todo lo relacionado a este álbum está terminado, y meramente en los meses venideros estaremos viendo la construcción al lanzamiento que, seguramente, vendrá acompañado de una gira internacional como Regina acostumbra.

El track muestra un ligero acercamiento a su nueva etapa sonora, misma que no deja a un lado a los elementos clásicos que desde 2001 nos enamoraron y que en albums como ‘Far‘ y más adelante ‘What We Saw from the Cheap Seats‘ del 2012.

Chequen por acá el sencillo. 2022 el año de los comebacks.