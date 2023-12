La serie Unplugged de MTV, uno de los programas musicales más icónicos, se inició a finales de los 80 y se extendió hasta la década de 2020 en distintas formas. Pero, ¿cuál fue su origen y quiénes fueron los protagonistas del primer episodio?

¿Quién creó MTV Unplugged?

Los productores Robert Small y Jim Burns fueron los creadores originales de esta idea, buscando contrarrestar la presencia de artistas más enfocados en la imagen que en la esencia musical que predominaba en la programación de videos del canal en esa época, según reporta EW. Como parte de esta estrategia, se solicitaba a los artistas tocar en formato acústico, permitiendo así a los espectadores apreciar una versión despojada y concentrarse en la composición de las canciones.

¿En qué se inspiraron para crear MTV Unplugged?

La inspiración para esta serie, según StairwayTo11.com, surgió luego de que Small y Burns asistieran a un concierto de Bruce Springsteen donde el músico interpretó un encore acústico. Springsteen posteriormente participaría en MTV Unplugged en 1992, unos años después del inicio del programa.

¿Quién tocó en el primer episodio del MTV Unplugged?

Aunque nombres como Nirvana, Pearl Jam, Eric Clapton y Mariah Carey vienen a la mente cuando se piensa en MTV Unplugged, el programa tuvo un comienzo modesto con la presencia de Glenn Tilbrook y Chris Difford de Squeeze, quienes actuaron junto a Syd Straw y Elliott Easton de The Cars.

La grabación se llevó a cabo en el National Video Center de Nueva York el 31 de octubre de 1989 y se emitió en MTV el 26 de noviembre de 1989. Sin embargo, el programa estuvo a punto de iniciar con un tropiezo, según recordó el productor Alex Coletti a EW, ya que los miembros de Squeeze llegaron a la grabación con guitarras eléctricas, hasta que se les recordó que el formato era acústico.

¿Qué formato siguió el primer MTV Unplugged?

Aunque el programa sirvió principalmente como escaparate de un solo artista una vez que se puso en marcha, no empezó de esa manera. Muchas de las grabaciones iniciales del MTV Unplugged contaban con la participación de varios artistas en breves sesiones acústicas y con un presentador, el músico Jules Shear. Después de los 13 primeros episodios, el programa continuó sin presentador.

Entre las primeras actuaciones grabadas y emitidas se encontraban The Smithereens y Graham Parker; 10.000 Maniacs y Michael Penn; The Alarm y Nuclear Valdez; Joe Walsh y Dr. John; Stevie Ray Vaughan y Joe Satriani; Michelle Shocked y The Indigo Girls; Sinead O’Connor y The Church; Don Henley; Great White y Damn Yankees; y Crowded House y Tim Finn

¿Cuándo empezó MTV Unplugged a producir álbumes?

El lanzamiento de álbumes a partir de las actuaciones en MTV Unplugged inició con Paul McCartney, quien publicó su presentación en el programa para evitar posibles copias piratas.

“Escuchamos las cintas en el coche de vuelta. Cuando llegamos a casa, habíamos decidido que teníamos un álbum, aunque uno de los más rápidos que he hecho nunca”, dijo McCartney sobre el lanzamiento de su MTV Unplugged (vía Loudwire).

Esta decisión allanó el camino para que otros artistas también lanzaran sus propios álbumes Unplugged, destacándose Eric Clapton cuyo álbum vendió 26 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum en directo más vendido de todos los tiempos.